Женщина с ножевым ранением выпала с балкона в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 2 октября, около половины девятого вечера в 112 поступил звонок от прохожего мужчины. Петербуржец сообщил, что у дома №31к3 на Бухарестской улице женщина выпала с 4 этажа. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп женщины с ножевым ранением. Погибшую опознали: в квартире обнаружили безработных сына и его жену, которые проживают в Кронштадте. Свидетели сообщили, что приехали к матери, выпивали спиртное. В какой-то момент она вышла в другую комнату, где позже упала с балкона. Тело погибшей направили в морг для выяснения причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в коммуналке на Тихорецком проспекте выгорела комната.

Фото: Piter.TV