В коммуналке на Тихорецком проспекте выгорела комната

Пострадавших не оказалось.

В четвертом часу утра в субботу, 3 октября, в доме №31 корпус 2 по Тихорецкому проспекту вспыхнула квартира. По информации МЧС, загорелась одна из комнат в трехкомнатной коммуналке.

Помещение площадью 17 квадратных метров выгорела полностью, также обгорела обстановка в два "квадрата" в коридоре. Пожар ликвидировали силами восьми огнеборцев и двух единиц техники спустя полчаса. Пострадавших в пожаре не оказалось.

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Фото: Piter.TV