Женщина разделась догола в храме и закричала "Аллаху акбар"

Состояние туристки оценивают психиатры.

Женщина разделась догола в буддийском храме и закричала "Аллаху акбар". Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что в Таиланде не известная путешественница возмутила местное население своим поведением. Они записали произошедшее на видео. На кадрах видно, что раздетая туристка сидит на перилах с банкой пива в руках. Нетрезвая посетительница пыталась бессвязно разговаривать с горожанами.

В правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел 10 августа в городе Чиангмай на севере Таиланда. Нарушительницу спокойствия доставили в местное отделение психбольницы. Позже выяснилось, что пациентка оказалась 28-летней туристкой по имени Фарах Хак. Она остановилась в общежитии. Медика предстоит оценить ее психическое состояние.

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Видео: The Sun