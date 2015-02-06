Петербурженка потеряла паспорт и оказалась женой гражданина одной из стран Африки

Прокурор Красносельского района направил в суд исковое заявление о признании заключенного брака недействительным.

Женщина потеряла паспорт, и её выдали замуж за гражданина одной из стран Африки. Подробности сообщили в прокуратуре Красносельского района.

Во время проверки прокуратуры было установлено, что 21 января 2022 года между гражданкой РФ и гражданином одной из стран Африки был заключен брак. При этом, петербурженка пояснила, что брак она не заключала, с супругом не знакома. За неделю до подачи заявления в ЗАГС женщина потеряла паспорт, в день бракосочетания новый паспорт ещё не оформила. Брак был заключен фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство России.

Прокурор Красносельского района направил в суд исковое заявление о признании заключенного брака недействительным.

Ранее по иску прокуратуры в Кронштадте был расторгнут фиктивный брак.

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