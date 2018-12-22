Женщина едва не лишилась ноги во время уборки леса под Ломоносовым

Леска отлетела от триммера и попала по ноге пострадавшей.

В четверг, 21 марта, во время уборки мелколесья в поселке Мордвиново произошло ЧП. Одна из работниц едва не лишилась ноги. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

При работе с триммером у рабочего зеленого хозяйства отлетела леска, которая попала по ноге его напарнице. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи диагностировали у пострадавшей открытый перелом обеих костей голени на правой ноге. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии и травматическом шоке.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия.

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Фото: Piter.TV