Женщина попыталась поджечь католический храм на Минеральной улице

Сейчас она дает показания в полиции.

Полиция проводит проверку по инциденту у храма на Минеральной улице Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным МВД, утром 17 июня в отделение Колпинского района сообщили, что неизвестная женщина пытается поджечь верь храма на Минеральной улице. Сотрудники прибыли на месте и задержали там эту таинственную незнакомку. Сейчас она находится в полиции для дальнейших разбирательств.

На Минеральной улице находится церковь посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы.

В Южно-Приморском парке Петербурга появилось новое изображение от Loketski в связи с протестами в Екатеринбурге по поводу застройки скверов храмами.

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