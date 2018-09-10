Женщина отсудила у банка "Открытие" 15 тысяч рублей за отъехавший стул

Эксперты посчитали, что стул из IKEA не пригоден для офиса.

В понедельник, 29 июля Красногвардейский районный суд частично удовлетворил иск Нинель Брук к филиалу Петровский ПАО Банка "ФК Открытие". Компания заплатит 15 тыс. рублей из-за падения женщины со стула. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец пришла в банк 12 марта 2018 года и хотела открыть срочный вклад. В кабинете она попыталась сесть на стул с колесиками, который внезапно отъехал назад. Женщина рухнула на пол и сломала руку. В качестве компенсации она потребовала 136 585 рублей, на что представить банка возразил и показал, что стул из IKEA функционирует нормально.

Тем не менее, эксперты посчитали, что такая мебель пригодна лишь для дома. Помимо компенсации морального труда суд постановил компании уплатить 300 рублей в качестве государственной пошлины.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржец фиктивно оформил в своей квартире девятерых иностранцев.

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