Автоледи на "Хендай Солярис" покусала сотрудника ГИБДД в Ленобласти

Теперь нарушительнице ПДД грозит уголовное дело.

В ночь на 3 сентября в деревне Межно Гатчинского района Ленобласти произошла погоня, которая закончилась весьма необычно. Нарушительница ПДД на "Хендай Солярис" покрыла матом и покусала сотрудника ГИБДД. Об этом пишет Telegram-канал "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Правоохранители хотели проверить документы у автоледи и попросили ее остановиться. Однако женщина проигнорировала требование сотрудников ГИБДД и, набрав скорость, проехала мимо. Началась недолгая погоня, в результате которой "Хендай" остановился.

За рулем транспортного средства находилась 58-летняя женщина. Она отказалась показывать свои права, посчитав, что проверить их может только сотрудник полиции. Инспектору пришлось применить усилия, чтобы заставить даму выйти из машины. В ответ она начала ругаться матом и покусала сотрудника ГИБДД.

Теперь кроме протокола о неповиновении законному распоряжению сотрудника ГИБДД, автоледи грозит уголовное дело. Известно, что на момент разборок с правоохранителями женщина была трезва.

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Фото: Piter.TV