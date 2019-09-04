В Петербурге таксист с "хитрым" счетчиком обматерил пассажирку

За проезд от метро "Площадь Восстания" до 4-й Советской улицы водитель потребовал 966 рублей.

Жительница Петербурга пожаловалась в социальных сетях на таксиста, который за небольшое расстояние потребовал "по счетчику" 966 рублей. Недовольная пассажирка опубликовала видео перебранки с водителем.

Потерпевшая рассказала, что воспользовалась такси Gett, чтобы доехать от станции метро "Площадь Восстания" до 4-й Советской улицы. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", расстояние между двумя этими точками равно 1,8 км. Время в пути 6-7 минут без учета пробок.

Во время поездки петербурженка несколько раз обращала внимание на счетчик, который "постоянно быстро крутился". По итогу водитель потребовал 966 рублей, хотя пассажирка рассчитывала максимум на 200, так как неоднократно ездила по этому маршруту за эти деньги.

Потерпевшая предложила 300 рублей за поездку. Однако водитель отказался и выхватил из рук сумочку, в которой лежали документы и деньги. После этого таксист начал ругаться матом и размахивать кулаками.

Завершилась история благополучно. Поняв, что женщина "из местных" и не клюнет на фразу "это же такси, это действительно дорого", таксист вернул сумочку и принял 300 рублей в качестве оплаты.

Ранее водитель "Яндекс. Такси" напал на двух девушек в центре Петербурга.

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