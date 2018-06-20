Жительница Ленобласти пырнула мужа ножом во время пьяной ссоры

В четверг, 4 апреля, в городе Тихвине Ленобласти произошло ЧП. В доме №42 по улице Машиностроителей 48-летняя женщина ударила своего 50-летнего мужа ножом в грудь. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Ссора произошла во время распития спиртных напитков. Пострадавшего увезли в Тихвинскую межрайонную больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки и гемотораксом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются подробности случившегося.
Ранее мы писали, что пьяный петербуржец получил ножевое ранение из-за дележки места в трамвае.
Фото: Piter.TV
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