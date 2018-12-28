В Роскомнадзоре объяснили как будет отключаться Интернет в России

Пользователи и провайдеры узнают о блокировке трафика "по факту".

Глава Роскомнадзора в России Александр Жданов объяснил, как именно специалисты планируют отключать Интернет в стране. Изоляционный проект опубликован на официальной сайте ведомства.

Спикер отметил, что правила вступят в силу при угрозе для сетей общего пользования. В данной ситуации власть включит централизованное управлением российским сегментом. Местные провайдеры и пользователи о вступлении меры заранее предупреждены не будут. В данном положении отправлять трафик в другие государства население не сможет.

Отметим, что исключения сделаны лишь для жителей Калининградской области, чтобы те могли контактировать с россиянами. Также блокировка обойдет посольства и консульства.

Ранее Piter.tv писал о том, что чистая нефть из России снова поступает через "Дружбу" в Германию.

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