В Роскомнадзоре объяснили как будет отключаться Интернет в России

Глава Роскомнадзора в России Александр Жданов объяснил, как именно специалисты планируют отключать Интернет в стране. Изоляционный проект опубликован на официальной сайте ведомства.
Спикер отметил, что правила вступят в силу при угрозе для сетей общего пользования. В данной ситуации власть включит централизованное управлением российским сегментом. Местные провайдеры и пользователи о вступлении меры заранее предупреждены не будут. В данном положении отправлять трафик в другие государства население не сможет.
Отметим, что исключения сделаны лишь для жителей Калининградской области, чтобы те могли контактировать с россиянами. Также блокировка обойдет посольства и консульства.
Ранее Piter.tv писал о том, что чистая нефть из России снова поступает через "Дружбу" в Германию.
Видео: YouTube/Charaen, LetsGo Show, COREY TECH
Обсуждение ( 0 )