Жалобу на арест жены рэпера Энди Картрайта рассмотрят 26 августа

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что жалобу на арест жены рэпера Энди Картрайта рассмотрят в конце августа. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.
Адвоката Марины Кохал Сергей Лукьянов заявил, что рассмотрение апелляционной жалобы назначено в Петербургском городском суде на 26 августа.
Напомним, что о смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. По мнению следователей, рэпера во время ссоры убила и расчленила жена.
Ранее мы сообщали о том, что мать Кохал объяснила решение дочери расчленить рэпера Картрайта.
Фото:ВКонтакте / Энди Картрайт
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