Жалобу на арест жены рэпера Энди Картрайта рассмотрят 26 августа

На избрании меры пресечения сторона обвинения предположила, что конфликт между супругами мог произойти из-за любовницы Юшко.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что жалобу на арест жены рэпера Энди Картрайта рассмотрят в конце августа. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

Адвоката Марины Кохал Сергей Лукьянов заявил, что рассмотрение апелляционной жалобы назначено в Петербургском городском суде на 26 августа.

Напомним, что о смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. По мнению следователей, рэпера во время ссоры убила и расчленила жена.

Ранее мы сообщали о том, что мать Кохал объяснила решение дочери расчленить рэпера Картрайта.

Фото:ВКонтакте / Энди Картрайт