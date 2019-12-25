Группа "Эталон" планирует построить новый ЖК на проспекте Культуры

Судя по экспертным оценкам, общий объём инвестиций в проект достигнет 25 млрд рублей.

Группа "Эталон" приобретает крупный участок на проспекте Культуры у краснодарской "Рамо-М". На данный момент федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила сделку.

Речь идёт о строительстве большого ЖК площадью 250 тыс. кв.м. на площади 29 га.

Судя по экспертным оценкам, общий объём инвестиций в проект достигнет 25 млрд рублей. Ранее участок принадлежал компании "Бугры1", которая являлась собственностью европейской инвестгруппы Atrium European Real Estate (AERE).

Ранее мы сообщили о том, что на месте БЦ в Купчино возведут апартаменты.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)