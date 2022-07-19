В Ломоносовском районе введены десять домов проблемного ЖК "Ванино"

Строительство объекта вёл Фонд защиты прав дольщиков.

В Ломоносовском районе 47-ого региона ввели в эксплуатацию десять многоквартирных домов проблемного жилого комплекса "Ванино". Строительство объекта вёл Фонд защиты прав дольщиков, в итоге работы удалось успешно завершить.

Напомним, начало строительства "Ванино" было положено в 2011 году. Ориентировочно первую очередь ЖК, состоящего из малоэтажных зданий, планировали сдать к концу 2013 года. Однако работы были окончательно завершены только в 2015 году. После этого строительство полностью остановилось.

В 2019 году объект был передан Фонду защиты прав дольщиков Ленинградской области. Сразу после этого была осуществлена процедура расторжения договора с ненадежным подрядчиком, а также решены сложности, связанные с подключением к коммуникациям, чтобы избежать переноса сроков.

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Фото: Фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области