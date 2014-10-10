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Производство мебели в Ленобласти выросло почти в 18 раз за 11 месяцев
Сегодня, 13:00
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Производство мебели в Ленобласти выросло почти в 18 раз за 11 месяцев

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Тренд можно объяснить восстановлением производства у предприятий, занимающихся производством мебели для компании IKEA.

Производство мебели в Ленобласти за период с января по ноябрь 2023 года значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объём производства увеличился на 18 раз, однако пока не было подсчитано его денежное выражение. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

В прошлом году этот показатель в течение 11-ти месяцев снизился примерно на 30%, достигнув 9,764 млрд рублей в денежном выражении. Однако теперь наблюдается обратный тренд, который можно объяснить восстановлением производства у предприятий, занимающихся производством мебели для компании IKEA.

Кроме того, предприятие "Слотекс" во Всеволожском районе также достигло полной производственной мощности.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные "Ласточки" отправятся в Выборг с 1 января.

Фото: Pxhere

 

Теги: ленинградская область, производство мебели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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