В ЖК "Панорама парк Сосновка" построили детский сад на 270 мест

В жилом комплексе уже открыты два детских сада в общей сложности на 510 мест.

В ЖК "Панорама парк Сосновка" на Манчестерской улице, дом 5, корпус 3, строение 1 ввели в эксплуатацию детский сад. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Новый трехэтажный садик примет 12 групп – 270 малышей от 1,5 до 7 лет. Во дворе обустроены две спортивные площадки и 12 игровых с теневыми навесами, песочницами, горками и качелями. В здании, помимо спален и игровых, разместятся физкультурный и музыкальные залы, комнаты для кружков, медицинский кабинет и современный бассейн.

В жилом комплексе уже открыты два детских сада в общей сложности на 510 мест. И на данный момент идёт строительство школы для 1550 детей.

Также Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти школ.

Фото: Setl Group