После вмешательства администрации Выборгского района недостроенный ЖК "Брусника" обещали огородить

Также в рамках процедуры банкротства компании рассматривается замена застройщика.

ООО "Айбер Звезда" принимает меры по организации безопасности на территории объекта незавершенного строительства на улице Августовской, 2 (ЖК "Брусника"). В частности, восстанавливается ограждение по периметру стройплощадки. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Компания ООО "Айбер Звезда" в декабре 2020 года была признана банкротом. Ее конкурсным управляющим назначена Алёна Жиндецкая. Намерение взять на себя обязательства по завершению строительства ЖК "Брусника" в Выборге выразил инвестор из Саратова ООО "Система". Недавно переговоры с саратовской компанией и ООО "Айбер Звезда" прошли в администрации Выборгского района. ЖК начали строить еще в 2007 году.

Представители ООО "Айбер Звезда" заверили руководство администрации Выборгского района, что будут предприняты меры по обеспечению безопасности на строительной площадке. В рамках процедуры банкротства компании рассматривается замена застройщика.

В конце прошлой недели Ильдар Гилязов посетил улицу Штурма перед началом благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО