Живопись группы «Ш.В.А.» обращена к личностным качествам своих героев. Эксперименты с живописной поверхностью, фактурой, привели представителей «Ш.В.А.» к использованию нетрадиционных материалов: гофрокартону , геотекстилю или вовсе к электромеханическим системам с использованием проводов, лампочек и т.п. Игровая эпатажность и провокационность, наряду со скрытыми геометрическими построениями заставляет зрителя переживать противоречивые эмоции.

ЖИВОПИСЬ: выставка группы Ш.В.А. в галерее "Борей" АРТЛИКБЕЗ № 181 арт-гиды: Вячеслав Корнев и Вадим Климов операторы: Игорь Борисов и Андрей Кузькин музыка: StrangeZero Санкт-Петербург, 9 января 2019 #артликбез #питер #борей #живопись #спб #искусство #art #artlikbez #painting #modern 3 фотографии предыдущие следующие



