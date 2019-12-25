"Зенит" составил топ-10 лучших матчей за 10 лет

На первом месте оказался матч от 11 августа на 4-ом туре РПЛ сезона-2012/2013 года.

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей в Российской премьер-лиге за последние 10 лет. Об этом стало известно из видеоролика на YouTube канале клуба.

Так, на первом месте оказался матч с московским "Спартаком" от 11 августа 4 тура РПЛ сезона-2012/2013: тогда петербургская команда победила со счетом 5:0. На втoрой строчке расположился матч "Зенит" – "Краснодар", где сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:2 20 апреля 24 тура сезона-2018/2019. На третьей и четвертой строчках расположились матчи с командой "Спартак" сезонов-2017/2018 и 2015/2016 со счетом 5:2 и 5:3 соответственно. Закрывает топ-5 "Зенит" – "Локомотив" со счетом 5:3 от 23 сентября 8 тура сезона-2018/2019.



На десятом месте топа расположился матч "Зенит" – "Краснодар", который состоялся 6 декабря 17 тура сезона-2014/2015. Тогда сине-бело-голубые одержали победу со счетом 4:0.

Ранее мы писали, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выступил против обнуления сезона РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru