Землетрясение в Индонезии: Число жертв на острове Ломбок возросло до 91

Сообщается, что количество погибших из-за землетрясения увеличилось до 91 человека. О погибших россиянах не сообщается.

В минувшее воскресенье в Индонезии произошло сильное землетресения, которое принесло большие жертвы среди населения.

Землетрясение произошло в 49 километрах от города Матарам на Ломбоке. Очаг землетрясения был на глубине 10 километров. Очевидцы сообщают, что толчки были очень сильными. Люди в панике выбегали на улицу. Но спастись удалось не всем. На данный момент известно о 91 погибших и более 200 пострадавших. Но количество погибших может увеличиться, так как спасатели не разобрали все завалы.

По данным Росстуризма о погибших и пострадавших гражданах России пока не сообщается.

Видео и фото: YouTube, Twitter