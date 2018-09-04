Композиция "Джозеф" основана на стихах Иосифа Бродского.

Российская рок-исполнительница Земфира впервые за пять лет выпустила песню. Композиция под названием "Джозеф" основана на двух стихотворениях Иосифа Бродского — "Новые стансы в Августе" и "Румянцевой победам". Об этом говорится в описании к песне.

В создании сингла принимал участие российский электронный музыкант Mujuice, обложку оформили актриса Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский. Впервые Земфира исполнила "Джозеф" на закрытом новогоднем концерте, также она спела ее в августе для гостей фестиваля "Пикник Афиши".

Напомним, последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году во время гастрольного тура был записан концертный альбом певицы.

Ранее Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой.

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