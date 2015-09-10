Поклонники, наконец, узнали, вместе женщины или нет.

Российская рок-исполнительница Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой. Поклонники, наконец, узнали, вместе женщины или нет.

На своей официальной странице "ВКонтакте" с аккаунта Zzz Zzz Земфира рассказала, что ее с Ренатой связывают только дружеские отношения и многолетнее сотрудничество. Она заявила, что очень любит и уважает Литвинову, однако между ними ничего не было и не могло быть. Исполнительница напомнила, что у Ринаты есть муж, отец ее дочери, с которым она тоже дружит.

Отметим, что в сети неоднократно появлялась информация о романтических отношениях певицы и режиссера. Осенью 2009 года журналисты даже поженили женщин в Швеции. Этот слух обсуждался и в 2017 году. Тогда Литвинова обещала наказать его авторов за клевету.

Ранее мы сообщали, что Земфира начала писать новый альбом.

Фото: Facebook / Zemfira, Instagram / zemfiralive