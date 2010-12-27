Когда поклонники смогут насладиться новыми песнями российской рок-исполнительницы, неизвестно.

Земфира начала писать новый альбом. Об этом российская рок-исполнительница сообщила у себя на странице в Facebook.

Когда поклонники Земфиры смогут насладиться новыми песнями, пока неизвестно. Напомним, что последний студийный альбом певицы вышел в 2013 году. Он назывался "Жить в твоей голове".

Кроме того, исполнительница сообщила, что больше не хочет давать концерты. Она поблагодарила своих поклонников за "странное, но в то же время отличное" лето, от которого она получила много эмоций.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров заступился за Монеточку, которую раскритиковала Земфира.

Фото: Facebook / Zemfira