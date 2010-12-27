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Земфира рассказала, какое место в Петербурге она любит больше всего
Сегодня, 14:24
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Alena_Zinovieva
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Земфира рассказала, какое место в Петербурге она любит больше всего

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Российской рок-исполнительнице нравится бывать в Петергофе.

Земфира рассказала о своем самом любимом месте в Петербурге. Как оказалось, российской рок-исполнительнице больше всего нравится бывать в Петергофе. Об этом певица написала в своем сообществе "ВКонтакте".

Артистка также призналась, что любит приезжать в Северную столицу с концертами. Земфира пообещала, что совсем скоро она выступит в городе на Неве. Однако когда именно, она не уточнила.

Стоит отметить, что на аналогичный вопрос "Какое место вы любите больше всего в Москве", Земфира ответила: "Свою столичную квартиру".

Ранее Земфира раскритиковала Монеточку и Гречку. После этого организаторы VK Fest пригласили ее спеть с молодыми певицами на одной сцене.

Фото: ВКонтакте / Земфира

Теги: земфира , критика земфиры , монеточка и гречка , петергоф
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России Картина дня

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