Земфира рассказала, какое место в Петербурге она любит больше всего

Российской рок-исполнительнице нравится бывать в Петергофе.

Земфира рассказала о своем самом любимом месте в Петербурге. Как оказалось, российской рок-исполнительнице больше всего нравится бывать в Петергофе. Об этом певица написала в своем сообществе "ВКонтакте".

Артистка также призналась, что любит приезжать в Северную столицу с концертами. Земфира пообещала, что совсем скоро она выступит в городе на Неве. Однако когда именно, она не уточнила.

Стоит отметить, что на аналогичный вопрос "Какое место вы любите больше всего в Москве", Земфира ответила: "Свою столичную квартиру".

Ранее Земфира раскритиковала Монеточку и Гречку. После этого организаторы VK Fest пригласили ее спеть с молодыми певицами на одной сцене.

Фото: ВКонтакте / Земфира