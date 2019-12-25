Он подчеркнул, что Россия продолжает противодействовать мирному процессу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе, новому этапу разминирования территорий и к очередному раунду обмену военнопленных. Об этом сообщает сайт украинского президента.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск. цитата из сообщения сайта Зеленского

По его словам, ощутимых результатов в урегулировании конфликта удалось добиться благодаря прямых переговоров лидеров "нормандской четвёрки". Однако Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает противодействовать мирному процессу. При этом переговорный процесс со стороны Украины показал, что именно она заинтересованы в мире.

Ранее Зеленский назвал самым важным для Украины "музей голодомора".

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