Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что второй вопрос в национальном опросе будет касаться Донбасса. Украинцев спросят о том, стоит ли создавать на территории непризнанных республик свободную экономическую зону. Об этом пишет "Интерфакс".
Опрос украинских граждан пройдёт 25 октября вместе с местными выборами.
О темах следующих вопросов станет известно позже.
Ранее мы писали, что Зеленский задаст украинцам "пять важных вопросов".
Видео: Telegram / Zelenskiy / Official
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