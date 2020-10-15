Опрос украинских граждан пройдёт 25 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что второй вопрос в национальном опросе будет касаться Донбасса. Украинцев спросят о том, стоит ли создавать на территории непризнанных республик свободную экономическую зону. Об этом пишет "Интерфакс".

Опрос украинских граждан пройдёт 25 октября вместе с местными выборами.

О темах следующих вопросов станет известно позже.

Ранее мы писали, что Зеленский задаст украинцам "пять важных вопросов".

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official