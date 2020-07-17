Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла. Заявление он сделал на торжественном заседании Верховной рады по случаю годовщины принятия декларации о суверенитете Украины.
Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших.
Владимир Зеленский, президент Украины
Он считает, что страна должна вернуть свои территории. Шанс на это, по словам Зеленского, появится только в том случае, если граждане Украины объединятся также, как 30 лет назад.
Зеленский добавил, что сейчас Украина делает всё, чтобы наступил мир и суверенитет страны стал реальным, а "не только на бумаге". Он призвал украинцев прекратить все ссоры, манипуляции, прекратить деление на власть и оппозицию и прийти к единению.
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Видео: Youtube/ Факти ICTV
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