Он добавил, что сейчас Украина делает всё, чтобы наступил мир.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла. Заявление он сделал на торжественном заседании Верховной рады по случаю годовщины принятия декларации о суверенитете Украины.

Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Владимир Зеленский, президент Украины

Он считает, что страна должна вернуть свои территории. Шанс на это, по словам Зеленского, появится только в том случае, если граждане Украины объединятся также, как 30 лет назад.

Зеленский добавил, что сейчас Украина делает всё, чтобы наступил мир и суверенитет страны стал реальным, а "не только на бумаге". Он призвал украинцев прекратить все ссоры, манипуляции, прекратить деление на власть и оппозицию и прийти к единению.

Ранее в России раскрыли смысл существования Украины.

Видео: Youtube/ Факти ICTV