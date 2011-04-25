Глава Украины заметил, что страна не приемлет языка ультиматумов.

Вооруженные силы Украины не покинут контролируемые киевскмим режимом территории Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее заявление сделал местным журналистам глава государства Владимир Зеленский в ходе публичного брифинга, организованного по итогам проведенного телефонного разговора с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Иностранный политик отметил, что никто не собирается выводить войска с указанных земель. По его словам, власти с банковой не собираются терпеть ни какие ультиматумы со стороны Кремля. Он указал общественности на то, что если российское руководство поставит условие по выводу украинских военнослужащих с этих участков, то это означает, что в реальности в Москве не стремятся к достижению режима прекращения огня.

Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский подчеркнул, что выводить украинские вооруженные силы с этих территорий никто не будет. По его словам, Киев не потерпит никаких ультиматумов с российской стороны. Он указал, что если Россия ставит условия вывести украинские войска, значит в Москве не хотят прекращения огня. Ранее Владимир Зеленский допустил подписание с Россией меморандума об урегулировании конфликта.

Зеленский назвал уровень делегации РФ на переговорах в Стамбуле "бутафорным".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України