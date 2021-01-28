Зеленский назвал уровень делегации РФ на переговорах в Стамбуле "бутафорным"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень российской делегации на переговорах в Стамбуле "бутафорным". Его слова приводит портал "Страна.ua".
В беседе с журналистами украинский лидер отметил, что озвучит решение относительно участия в переговорах после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подчеркнул, что это может занять несколько часов. Также Зеленский не исключил вероятность встречи с представителями США.
Ранее эксперты оценили составы делегаций РФ и Украины на переговорах в Стамбуле.
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