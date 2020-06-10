Президент Украины выразил уверенность, что Крым вновь будет частью Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для восстановления отношений между Россией и Украиной. По его словам, без передачи Крыма обратно в состав Украины наладить связи между двумя странами не представляется возможным.

Он отметил, что без возвращения полуострова украинский и российский народ не смогут дружно и откровенно общаться, между ними не будет единения. Зеленский отметил, что это касается и будущих поколений.

Президент Украины выразил уверенность, что Крым вновь будет частью Украины, а российскому народу будет стыдно за "аннексию" в 2014 году. Он подчеркнул, что не знает сколько времени странам понадобится для налаживания отношений и заявил, что уживаться им всё равно придётся из-за географического положения.

Ранее Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от МВФ.

Видео: YouTube / Українська правда