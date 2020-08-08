Успехи достигнутого перемирия будут зафиксированы на встрече "нормандской четвёрки".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что успехи достигнутого перемирия будут зафиксированы на встрече "нормандской четвёрки" в Берлине.

Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин.

Видео: Facebook/Офіс Президента України