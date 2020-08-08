Президент Украины Владимир Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он считает, что успехи достигнутого перемирия будут зафиксированы на встрече "нормандской четвёрки" в Берлине.
Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин.
Видео: Facebook/Офіс Президента України
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