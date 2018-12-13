Зеленский создаст на Украине ""базу для покорения мира"

Глава страны отметил, что Украина ежегодно обогащает мир новыми талантами.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать из страны "базу для дальнейшего покорения мира". Об этом политик написал в посту в Facebook, посвящённом 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского.

Зеленский отметил, что Украина ежегодно обогащает мир новыми талантами, и он как президент обязуется сделать все возможное для того, чтобы у каждого способного гражданина был доступ к "свободной реализации инициатив". СМИ также обратили внимание, что глава Украины в посте назвал инженера Игоря Сикорского украинцем.

Инженер родился в 1889 году в Киеве. Окончил петербургское Морское училище и Киевский политехнический институт, после чего эмигрировал в США, где основал компанию Sikorsky Aircraft. Является создателем первых в мире четырехмоторных самолетов "Русский витязь" и "Илья Муромец", трансатлантического гидроплана, первого в мире серийного вертолета R-4 и других летательных аппаратов.

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