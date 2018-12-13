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Rybka123
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Зеленский создаст на Украине ""базу для покорения мира"

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Глава страны отметил, что Украина ежегодно обогащает мир новыми талантами.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать из страны "базу для дальнейшего покорения мира". Об этом политик написал в посту в Facebook, посвящённом 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. 

Зеленский отметил, что Украина ежегодно обогащает мир новыми талантами, и он как президент обязуется сделать все возможное для того, чтобы у каждого способного гражданина был доступ к "свободной реализации инициатив". СМИ также обратили внимание, что глава Украины в посте назвал инженера Игоря Сикорского украинцем. 

Инженер родился в 1889 году в Киеве. Окончил петербургское Морское училище и Киевский политехнический институт, после чего эмигрировал в США, где основал компанию Sikorsky Aircraft. Является создателем первых в мире четырехмоторных самолетов "Русский витязь" и "Илья Муромец", трансатлантического гидроплана, первого в мире серийного вертолета R-4 и других летательных аппаратов.

Фото: открытые источники 

 

 

Теги: зеленский
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 14:33

Владимир  зеленский,самый,хороший,человек

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Аноним
Сегодня 10:35

Клоун он и в Африке клоун 

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