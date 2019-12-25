Американские ученые провели эксперимент со светотерапией.

Зеленый свет помогает при лечении мигрени. Об этом рассказали представители Университета Аризоны в США. Они провели исследование среди 29 испытуемых, которые ранее не достигли положительного эффекта в лечении мигрени традиционными способами. В течение десяти недель участники эксперимента находились под воздействием белого света в течение одного или два часа каждый день. Затем на такой же период пациенты помещались в комнату с зеленым светом.

Около 86% добровольцев с эпизодической мигренью и 63% с хронической мигренью заявили о том, что у них снизилось количество дней в месяце, в которые они испытывают головную боль. Предположительно, у световой терапии нет побочных эффектов. Она также может позитивно сказаться на качестве сна.

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