Зданию меднолитейных мастерских на Уральской вернут исторический облик

Авторы проекта пока решили, что в будущем разместят на площадке.

Здание меднолитейных мастерски бывшего завода им. Калинина планируют отреставрировать. Ему вернут первоначальный облик XIX века. Отметим, что сейчас здании на Уральской, 1, литера У, находится "Максидом". Об этом заявил "Петербургскому Дневнику" земеститель гендиректор по строительству компании "Максидом" Антон Патрасенко.

По словам специалиста, на площадке разместят ресторанный комплекс или фуд-холл. Но точного решения руководители гипермаркета пока не приняли.

Ранее на Piter.tv: на Кожевенной линии 14 и 15 мая состоится открытие общественного пространства "Нормальное место".

Фото: Piter.tv