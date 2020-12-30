В Петербурге за 650 млн рублей продали здания яхт-клуба на Петровской косе

Новым владельцем недвижимости стал предприниматель Александр Винник.

Здания яхт-клуба на Петровской косе продали новому владельцу. Информация о продаже построек зафиксирована в Росреестре на прошлой неделе, пишет "Фонтанка".

Новым владельцем недвижимости стал Александр Винник. Он выкупил здания у "Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов". Общая площадь зданий составляет более 15 тысяч квадратных метров, они располагаются на территории 13 га.

По информации "Невских Новостей", сумма сделки составила 650 млн рублей. Что теперь будет на месте яхт-клуба, пока не сообщается.

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