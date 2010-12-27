При этом в академии активно протестуют против такого решения, так как оно не было с ними согласовано.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что часть зданий Института химии силикатов РАН в центре Петербурга передадут ИТМО. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Институт химии силикатов уже получил письмо из Минобрнауки. Отмечается, что в пользование ИТМО уйдет почти 5 тысяч квадратных метров на набережной Макарова, дом 2. Документацию подготовят до конца новогодних праздников.

В академии протестуют из-за таких изменений. Работники заявили, что соответствующее решение не согласовано с ними.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге очередной туроператор приостановил работу.

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