В Петербурге очередной туроператор приостановил работу

На этот раз о приостановке деятельности объявила туристская компания "Северная Венеция". Такое сообщение появилось на сайте организации в субботу.
Согласно объявлению, по неисполненным договорам необходимо обращаться в страховвую компанию "Гайде". Гражданская ответственность туроператора, как указано в Едином федеральном реестре, застрахована на 500 тысяч рублей. Договор действует до 4 марта следующего года.
Ранее мы рассказывали, что турецкий бизнесмен приобрел все активы российской компании "Интурист".
Фото: puteved.io
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