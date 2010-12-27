В Петербурге очередной туроператор приостановил работу

Фирма организовывала автобусные туры по России.

На этот раз о приостановке деятельности объявила туристская компания "Северная Венеция". Такое сообщение появилось на сайте организации в субботу.

Согласно объявлению, по неисполненным договорам необходимо обращаться в страховвую компанию "Гайде". Гражданская ответственность туроператора, как указано в Едином федеральном реестре, застрахована на 500 тысяч рублей. Договор действует до 4 марта следующего года.

Ранее мы рассказывали, что турецкий бизнесмен приобрел все активы российской компании "Интурист".

Фото: puteved.io