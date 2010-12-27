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Здание Главного казначейства отреставрируют за 47 млн рублей
Сегодня, 15:23
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nastya960

Здание Главного казначейства отреставрируют за 47 млн рублей

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Объект находится на территории Петропавловки.

Государственный музей истории Петербурга планирует направить 47,4 млн рублей на реставрацию здания Главного казначейства, которое было построено в 1837-1838 годах. Объект находится на территории Петропавловки. Аукцион опубликовали на сайте госзакупок.

По заданию, подрядчик должен провести реставрацию штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности, воссоздать каркас металлических решёток и декоративных элементов.

Здание  Главного казначейства (с 1821 года - Государственное казначейство в составе Министерства финансов) стоили по проекту архитектора И. И. Гальберга. В 1920-1940-е годы здание занимали различные военные организации.

Как выглядят стены Петропавловской крепости: взгляд Piter.TV.

Фото: музей истории Петербурга 

 

Теги: главное казначейство, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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