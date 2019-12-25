Помещение детского сада в ЖК "Новая Скандинавия" передадут городу после выкупа

Смольный договаривается с потенциальным покупателем садика о будущей передаче здания городу.

Помещение для детского садика в жилом комплексе "Новая Скандинавия" намерены выкупить и передать в собственность города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного, цитируя губернатора Александра Беглова на рабочем объезде.

Застройщик ЖК, "Группа Прайм", обанкротился, а назначение здания площадью 1260 "квадратов" нельзя изменить – помещение предусмотрено исключительно для детского сада. По законодательству здание, принадлежащее банкроту, нужно продать с торгов, однако город не имеет права участвовать в подобных процессах. На данный момент Смольный ведет переговоры с потенциальным покупателем будущего садика, чтобы впоследствии тот передал здание городу. Оснастят и отремонтируют помещение за счет петербургского бюджета.

Ранее мы рассказывали, что в Металлострое появится еще один детский сад.

Фото: Piter.TV