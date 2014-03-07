Заводы Fazer продолжают работу в Петербурге

Компания работает в настоящий момент над детальным планом.

Финская компания Fazer пока продолжает работать в России. При этом 6 марта сообщалось, что она намерена уйти из России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наши хлебозаводы в Петербурге и Москве продолжают свою работу, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками, — заявила представитель Fazer.

Разрабатывается также дальнейший план действий в России с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест. В компании не называют точную дату прекращения работы. Сейчас в Fazer работают над детальным планом.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге суды после несанкционированной акции арестовали 269 человек.

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