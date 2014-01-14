Завод по производству эпоксидных смол откроют под Тосно

В 2024 году правительство Ленинградской области намерено запустить производство порошковых и эпоксидных смол в Тосненском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Соглашение на создание нового предприятия было заключено на полях Балтийского регионального форуме "BRIEF"23". Первый этап строительства будет завершён в ноябре следующего года, а второй закончится уже в октябре 2025-ого.
Ожидается, что мощность завода составит до 18 тысяч т продукции в год.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готова к отопительному сезону на 99%.
Фото: Правительство Ленобласти
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