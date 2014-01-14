  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Завод по производству эпоксидных смол откроют под Тосно
Сегодня, 9:14
82
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Завод по производству эпоксидных смол откроют под Тосно

0 0

Предприятие начнёт работу в 2024 году.

В 2024 году правительство Ленинградской области намерено запустить производство порошковых и эпоксидных смол в Тосненском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Соглашение на создание нового предприятия было заключено на полях Балтийского регионального форуме "BRIEF"23". Первый этап строительства будет завершён в ноябре следующего года, а второй закончится уже в октябре 2025-ого.

Ожидается, что мощность завода составит до 18 тысяч т продукции в год.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готова к отопительному сезону на 99%.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии