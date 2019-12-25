В Волосовском районе построят завод по переработке подсолнечника, рапса и сои

Компания, занимающаяся поставками в Ленинградскую область зерновых и масличных культур для производства кормов для животных, расширяет ассортимент продукции и строит перерабатывающее производство.

Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Волосовском районе. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта строительства линии переработки высокомасличных культур подписали на выставке "Агрорусь – 2022". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Фото: правительство Ленобласти

Компания, занимающаяся поставками в Ленинградскую область зерновых и масличных культур для производства кормов для животных, расширяет ассортимент продукции и строит перерабатывающее производство. Новое предприятие будет перерабатывать в сутки до 50 тонн масличных культур – как рапса, выращенного в 47 региона, так и привозных подсолнечника и сои. Инвестиции в проект – 120 млн рублей.

В 2021 году в Ленинградской области сборы рапса составили 7,9 тыс. тонн (113% к 2020 году). Под урожай 2022 года посеяно 5,2 тыс. га (+67% к 2021 году). В 47 регионе работают три завода по производству рапсового масла – в хозяйствах "Красногвардейский", "Гомонтово" и "Приневское".

Также Ленобласть увеличит производство натуральных сыров.

Фото: pxhere.com