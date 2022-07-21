На новый завод в ОЭЗ "Новоорловская" готовы направить 1,5 млрд рублей

Предприятие будет производить натуральную косметику и бытовую химию.

На территории ОЭЗ "Новоорловская" в городе на Неве планируется строительство нового завода по производству натуральной косметики и бытовой химии. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Регионального центра компетенций, общая сумма инвестиций в предприятие оценивается в 1,5 млрд рублей.

Средства выделит компания "Леврана", которая принимает участие в нацпроекте "Производительность труда". Общая площадь будущего завода составит 30 тыс. кв.м. Число сотрудников на новом производстве намерены нарастить двое.

Производимую на предприятии продукцию будут поставлять для потребителей из Беларуси, Киргизии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Сербии и Северной Македонии. Генеральный директор центра компетенций Ирина Голубцова подчёркивает, что нацпроект "Производительность труда" направлен на поддержку импортозамещения.

Ранее мы сообщили о том, что группа "Эталон" построит завод по производству модульных конструкций в индустриальном парке "Горелово".

Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"