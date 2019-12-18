Завод "Карат" пригрозил перенести часть производства из России. Об этом московский изготовитель сырков "Дружба" уведомил Минсельхоз. Информации сообщили в "РБК".
Данная мера связана с законом об обязательной маркировке молочной продукции. На предприятии возникли трудностью с установкой подобного оборудования. Из 16 линий 14 необходимо дополнительно доукомплектовать. Еще два аппарата установить невозможно из-за нехватки места.
Руководство планирует перенести производственные мощности на территорию Белоруссии. В компании подтвердили, что за границу может уйти только производство творожного сыра Violett. Кроме него завод специализируется на изготовлении плавленого продукта под маркой "Дружба" и "Янтарь".
Ранее Piter.tv писал о том, что в России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%.
Видео: YouTube/Ольга и Сергей
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