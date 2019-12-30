Эксперты объяснили, с чем это связано.

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%. Такие показатели приводят аналитики из центра при правительстве РФ. Об этом сообщили "Известия".

Рост стоимости на данные категории продуктов связан с повышением цены на сырье, газ и электричество, а также других услуг, необходимых для производства. Еще одним фактором станет введение электронной ветеринарной сертификации в системе "Меркурий". Работа в ней ведется с 1 ноября 2019 года. А с июня 2020 в стране вводится цифровая маркировка молочной продукции. Это повысит нагрузку и ответственность на производителей

Из-за роста цен на пальмовое масло вырастет стоимость конфет, мороженого, печенья (на 5-7%). На столько же возрастет цена гречки из-за сокращения территории посевов.

Ранее Piter.tv писал о том, что новая "вторичка" в Петербурге стала дороже новостроек.

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