Завод Hyundai в Петербурге приостановит производство автомобилей

Решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", компания приостановит производство автомобилей на своем заводе в Петербурге на неделю.

В официальном пресс-резиле сообщается, что решение было принято согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Завод приостановит работу в период с 30 марта по 3 апреля.

Ранее стало известно, что Volkswagen временно приостановит производство автомобилей в России из-за нехватки деталей.

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