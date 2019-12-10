Volkswagen временно приостановит производство автомобилей в России

Такое решение связано с нехваткой деталей, поставляемых с европейских заводов.

Как сообщает агентство "ТАСС", российские предприятия Volkswagen приостановят выпуск автомобилей в период с 30 марта по 10 апреля.

Такое решение связано с нехваткой деталей, поставляемых с европейских заводов. В пресс-службе компании отметили, что речь идет о двух городах, где будет временно приостановлено производство автомобилей - Калуга и Нижний Новгород. В настоящее время Volkswagen может обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей своим клиентам и дилерам.

Ранее стало известо, что Volkswagen повысил цены в России на три модели.

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