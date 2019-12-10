Volkswagen повысил цены в России на три модели

Рост стоимости был зафиксирован у седана Polo, кроссовера Tiguan и внедорожника Touareg.

Как сообщает портал "Цена Авто", в России выросли цены на три модели немецкой компании Volkswagen.

По последним данным, стоимость седана Polo выросла на 17 тысяч рублей, кроссовера Tiguan - на 40 тысяч, внедорожника Touareg - на 90 тысяч.

Стоит отметить, что Polo и Tiguan вошли в топ-10 самых востребованных автомобилей в России с начала 2020 года. За этот период было продано более 13 тысяч машин марки Volkswagen - на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Ранее стало известно, что в России появится новый документ на автомобиль.

Фото: VK / @volkswagenrussia