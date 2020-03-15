В России появится новый документ на автомобиль

В нем будут отражаться показатели расхода топлива.

По информации издания "Автоновости дня", с 31 марта 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ, подразумевающий выдачу владельцам автомобилей нового документа - "этикетки энергоэффективности". Он войдет в состав сопроводительных документов наряду с ПТС, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации.

Каждый автомобиль с "этикеткой" получит свой класс энергоэффективности (от A до G - прим.) в зависимости от "чистоты" выхлопа. В документе будут отражены конкретные показатели расхода топлива автомобиля на 100 километров пути и объема выбросов углекислого газа в атмосферу.

Заводы-изготовители автомобилей смогут выдавать новые документы на добровольной основе, а их наличие не повлияет на стоимость машин. Появление "этикетки" позволит уменьшить воздействие человека на климат и окружающую среду.

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Фото: VK / @volkswagencvrussia