Завод Hyundai в Петербурге остановил производство с 19 июля

Рабочие завода ушли в отпуск.

С 19 июля петербургский завод Hyundai приостановил производство автомобилей. Завод закрылся из-за летнего коллективного отпуска у рабочих. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Конвейр остановили на две недели, то есть со 2 августа производство машин будет возобновлено.

Завод работает в три производственные смены, пять дней в неделю. Ежегодно с конвейера сходят примерно 200 тысяч автомобилей. В Петербурге на заводе выпускают модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Ранее в России попросили увеличить отпуск некурящим работникам.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)